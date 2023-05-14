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 استدعاء السفير العراقي في طهران الى وزارة الخارجية 

 استدعاء السفير العراقي في طهران الى وزارة الخارجية 
الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣ - ٠٣:٢٩ بتوقيت غرينتش

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ، أنه تم استدعاء السفير العراقي إلى وزارة الخارجية بعد دعوة أعضاء الجماعات الانفصالية لحضور حفل رسمي في منطقة كردستان العراق واستمرار بعض التحركات من قبل الجماعات الإرهابية في هذه المنطقة.

العالم - ايران

وأعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ، ناصر كنعاني ، مساء السبت ، رداً على سؤال مراسل وكالة أنباء فارس بشأن رد فعل الجمهورية الإسلامية الإيرانية على وجود بعض متزعمي الزمر الانفصالية والإرهابية في حفل افتتاح مراسم رسمية في منطقة كردستان العراق : صباح اليوم (السبت) ، تم استدعاء سفير جمهورية العراق إلى وزارة الخارجية ، وابلغه رئيس دائرة الخليج الفارسي الأولى في وزارة الخارجية ،احتجاج الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشديد على دعوة أعضاء الزمر الانفصالية واستمرار بعض أنشطة الجماعات الإرهابية في منطقة كردستان العراق ، ووصف هذه الإجراءات بأنها تتعارض مع الاتفاق الأمني ​​الأخير بين جمهورية إيران الإسلامية والعراق.

وأضاف: إن رئيس دائرة الخليج الفارسي الأولى بوزارة الخارجية أكد أيضا في هذا الاجتماع على تنفيذ بنود هذه الاتفاقية والتعامل مع العوامل التي تزعزع أمن البلدين ، وبدوره قال السفير العراقي أن سيعكس احتجاج الجمهورية الإسلامية الإيرانية الى حكومته.

وتم في مارس المنصرم وخلال حفل حضره رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ، توقيع اتفاقية التعاون الأمني ​​المشترك بين إيران والعراق من قبل علي شمخاني ، امين المجلس الأعلى للأمن القومي للجمهورية الإسلامية الايرانية ، وقاسم الأعرجي مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء العراقي.

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 استدعاء السفير العراقي في طهران الى وزارة الخارجية 