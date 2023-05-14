 استدعاء السفير العراقي في طهران الى وزارة الخارجية 

العالم - ايران

وأعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ، ناصر كنعاني ، مساء السبت ، رداً على سؤال مراسل وكالة أنباء فارس بشأن رد فعل الجمهورية الإسلامية الإيرانية على وجود بعض متزعمي الزمر الانفصالية والإرهابية في حفل افتتاح مراسم رسمية في منطقة كردستان العراق : صباح اليوم (السبت) ، تم استدعاء سفير جمهورية العراق إلى وزارة الخارجية ، وابلغه رئيس دائرة الخليج الفارسي الأولى في وزارة الخارجية ،احتجاج الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشديد على دعوة أعضاء الزمر الانفصالية واستمرار بعض أنشطة الجماعات الإرهابية في منطقة كردستان العراق ، ووصف هذه الإجراءات بأنها تتعارض مع الاتفاق الأمني ​​الأخير بين جمهورية إيران الإسلامية والعراق.

وأضاف: إن رئيس دائرة الخليج الفارسي الأولى بوزارة الخارجية أكد أيضا في هذا الاجتماع على تنفيذ بنود هذه الاتفاقية والتعامل مع العوامل التي تزعزع أمن البلدين ، وبدوره قال السفير العراقي أن سيعكس احتجاج الجمهورية الإسلامية الإيرانية الى حكومته.

وتم في مارس المنصرم وخلال حفل حضره رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ، توقيع اتفاقية التعاون الأمني ​​المشترك بين إيران والعراق من قبل علي شمخاني ، امين المجلس الأعلى للأمن القومي للجمهورية الإسلامية الايرانية ، وقاسم الأعرجي مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء العراقي.