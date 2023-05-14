انفجار مخلفات العدوان في اليمن يسفر عن جريح ومقتل مواطنين إثنين

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وفي هذا السياق، أوضح المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام ومخلفات الحروب في بيان مقتل مواطنين اثنين بشارع الأربعين في مديرية آزال بأمانة العاصمة، ومديرية الحالي محافظة الحديدة، فيما أُصيب ثالث بمديرية حريب بمحافظة مأرب - منطقة الصدارة جراء انفجار قنابل وذخائر خلفها العدوان.

وأشار المركز إلى تزايد أعداد ضحايا مخلفات العدوان في المحافظات والمناطق اليمنية جراء التلوث الواسع بتلك المخلفات.

وشدد على ضرورة دعم أنشطة الأعمال المتعلقة بالألغام ومخلفات العدوان المختلفة والذي يعتبر إسهاما أساسيا وله أثرا إنسانيا في إنقاذ حياة المواطنين اليمنيين.

كما عبّر المركز عن أسفه لعدم إدخال الأمم المتحدة الأجهزة الكاشفة، مشيرا إلى أنه مرّ عاما منذ إشعار المركز من قبل الأمم المتحدة أنها تعمل على أخذ موافقة من تحالف العدوان على اليمن لإدخال الأجهزة الكاشفة للألغام.