شاهد.. المفاجئة التي اعدتها مقاومة غزة للصهاينة

وقال ناطور في حديث لقناة العالم الاخبارية خلال برنامج "مع الحدث": ان الاسرائيلي كان في السابق هو الذي يقرر وقفاً لاطلاق النار، ولكن الآن هو حتى لو اعلن ذلك بالتوافق مع الجانب المصري، فانه لا صدقية للتهدئة، ما لم تعلنه فصائل المقاومة في غزة وتوافق عليه.

واوضح ان هناك رقي في الدور الفلسطيني، سببه وحدة الموقف والغرفة الموحدة لقيادة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة، مشيراً الى انه طالما لم يصدر من المقاومة الفلسطينية موقفا واضحا يقرر ما هي الشروط التي استجيب لها، والشروط التي ستأتي بعد ذلك، فانه لا اعتبار لما يقوله المحتل الاسرائيلي، معتبراً انه لقد انتهى عهد الصلف والغرور الاسرائيلي بأن يبطش ويدمر ويقتل ثم بعد ذلك يقرر وقفاً لاطلاق النار.

واضاف، ان الفلسطيني مازال يفاجيء الصهاينة بحديث رسمي من قوى فلسطينية تقول بان لديها خطط للصمود لاستنزاف العدو لاكثر من ستة اشهر، وقد انتهى عهد قرار نتنياهو المبرم الذي كان ينفذه بسرعة شديدة ويحصد النتائج التي كان يريدها، لافتاً الى ان الشهداء الذين سقطوا اثبتوا للعدو انهم في مواقع الخطوط الاولى لا يهربون من القتال، وليس بامكان العدو كسر ارادة المقاومة ابداً.

هذا ومازال يواصل العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة مستهدفا المنازل السكنية في وسط وشمال وجنوب القطاع. وارتفعت حصيلة الشهداء إلى 32 شهيدًا بينهم ستة أطفال وثلاث سيدات وأكثر من مئة وخمسين جريحا. في المقابل ردت المقاومة الفلسطينيية بقصف المستوطنات واكدت انها أعدت نفسها لأشهر من المواجهة.