رئيس أذربيجان يصل بروكسل بدعوة من رئيس المجلس الأوروبي

العالم - آسيا والباسفيك

وذكرت وكالة الأنباء الأذربيجانية، أن الرئيس علييف التقى ماروش تشيفشوفيتش نائب رئيس المفوضية الأوروبية وكما سيلتقي برئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في بروكسل.

وأوضحت أنه خلال المحادثات تم التطرق للاجتماعات السابقة بين علييف وتشيفتشوفيتش، كما تم الترحيب بمساهمة الأخير "في التنفيذ الناجح لممر الغاز الجنوبي وتم تأكيد دوره النشط بوصفه رئيسا مشاركا للمجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي".

وجرى خلال اللقاء بحث التعاون بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة.

كما شددا الجانبان على أهمية توقيع مذكرة تفاهم حول الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي خلال هذه الزيارة.

وأشار الطرفان إلى أن عملية زيادة تصدير الغاز الأذربيجاني إلى منطقة الاتحاد الأوروبي تم تنفيذها بنجاح وناقشوا قضايا التعاون المتعلقة بإنتاج الطاقة المتجددة بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي.

بدورها، ذكرت مصادر دبلوماسية، سيجري الرئيس الأذربيجاني محادثة مع رئيس المجلس الأوروبي صباح الأحد.

من جانب آخر، وصل رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، إلى بروكسل، يوم أمس، حيث من المقرر أن يلتقي برئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيس أذربيجان إلهام علييف.

وسيعقد في اليوم الأحد 14 مايو الجارى اجتماع ثلاثي بمشاركة باشينيان وميشيل وعلييف".

ويأتي الاجتماع المرتقب في بروكسل بعد تأكيد الولايات المتحدة تحقيق تقدم ملموس نحو اتفاق سلام يضع حدا للنزاع الدائر حول منطقة ناغورني قرة باغ خلال محادثات أجراها وزيرا خارجية البلدين في واشنطن، الأسبوع الماضي.

وأوضح الاتحاد الأوروبي أن باشينيان وعلييف وافقا على أن يلتقيا معًا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس، على هامش قمة أوروبية ستستضيفها مولدوفا في الأول من يونيو القادم.

وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، قد قال الأسبوع الماضي :"ليست هناك قواعد قانونية أخرى يمكن أن تسهم في تسوية النزاع ليس هناك بديل عن هذه الوثائق الثلاثية"، في إشارة للاتفاق الموقع بين موسكو والطرفين المتنازعين عام 2020.