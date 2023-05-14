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قائد الثورة يتفقد معرض طهران الدولي للكتاب

قائد الثورة يتفقد معرض طهران الدولي للكتاب
الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣ - ٠٧:٣٠ بتوقيت غرينتش

قام قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي صباح اليوم الأحد بزيارة تفقدية الى معرض طهران الدولي للكتاب في دورته الرابعة والثلاثين الذي يقام في مصلى الامام الخميني (رض).

العالم - ايران

ورافق سماحة قائد الثورة في هذه الزيارة التفقدية لمعرض الكتاب، كل من وزير الثقافة والارشاد الاسلامي محمد مهدي اسماعيلي، مساعد الوزير للشؤون الثقافية ياسر احمدوند، رئيس المكتبة الوطنية علي رضا مختاربور، المتحدث بأسم معرض الكتاب والمدير التنفيذي لبيت الكتاب والاداب الايرانية علي رمضاني، وتحدث سماحته مع ممثلي دور النشر، وحل ضيفا لعدة دقائق في جناح مجمع ناشري الثورة الاسلامية.

يذكر ان آخر مرة زار فيها قائد الثورة المعرض الدولي للكتاب كان في ايار/مايو 2019 قبل جائحة كورونا.

ويستمر معرض طهران الدولي الرابع والثلاثون للكتاب ، والذي بدأ في 10 ايار/ مايو حتى 20 من الشهر الجاري.

يذكر ان طاجيكستان الدولة الناطقة باللغة الفارسية حلت ضيفا خاصا في الدورة الـ 34 لمعرض طهران الدولي للكتاب.

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