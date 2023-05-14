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33 شهيدا و190 إصابة حصيلة العدوان الصهيوني على قطاع غزة

33 شهيدا و190 إصابة حصيلة العدوان الصهيوني على قطاع غزة
الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣ - ٠٨:١١ بتوقيت غرينتش

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، صباح اليوم الأحد، بأنّ حصيلة العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة خلال الخمسة أيام الماضية هي 33 شهيداً و190 إصابة بجراح مختلفة.

العالم- فلسطين

وأفادت مصادر محلية بأنّ طائرات الاحتلال الحربية استهدفت 20 منزلًا في مختلف محافظات قطاع غزة منذ فجر يوم الثلاثاء الماضي، أدت معظمها إلى استشهاد 19 فلسطينيًا بينهم أطفال ونساء، من إجمالي الشهداء، بالإضافة لوقوع إصابات بجروح مختلفة.

ودخل مساء أمس السبت اتفاق وقف إطلاق نار بين المقاومة في قطاع غزة وجيش الاحتلال الإسرائيلي حيز التنفيذ في تمام الساعة العاشرة مساءً برعاية مصرية.

وأوضحت وسائل إعلام مصرية أن وقف إطلاق النار شمل التزام الاحتلال بوقف استهداف المدنيين الأفرد وهدم المنازل، على أن تعمل مصر على متابعة مدى الالتزام بتنفيذ الاتفاق.

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