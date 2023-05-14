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في مسيرة صعدة اليوم..

محمد علي الحوثي: ثابتون مع القضية الفلسطينية ونحن اليوم نقف من أجلها

محمد علي الحوثي: ثابتون مع القضية الفلسطينية ونحن اليوم نقف من أجلها
الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣ - ٠٨:٥٣ بتوقيت غرينتش

قال عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي، في التظاهرة الشعبية في صعدة شمالي اليمن تحت شعار "ثأر الأحرار"، ان خروجنا اليوم موقف مشرف يؤكد ثبات اليمن مع القضية الفلسطينية وأننا نؤكد استمرار نضالنا أمام العدو.

العالم - اليمن

واضاف الحوثي:"نبارك لكل الفلسطينيين رغم كل التضحيات انتصارهم في هذا الصمود أمام صلف العدو الصهيوني وأنتم لقد افشلتم بهذه العملية ترميم حماية إسرائيل من صواريخ المقاومة".

وتابع:"أيها الفلسطينيون لا تعولوا على أحد وعولوا على أنفسكم ولا تركنوا أبدا للأنظمة العربية البائسة التي تملك كل ترسانات الأسلحة والمال تقف اليوم عاجزة في أن تطلق رصاصة واحدة نصرة لفلسطين.

وأردف الحوثي قائلا: "ندعم الأحرار الأبطال في فلسطين في عملية ثأر الأحرار ولقد تابعنا العدوان الصهيوني وهو يقصف المقابر والمنازل في غزة كما رأينا العدوان في اليمن تقصف مقابرنا وبيوتنا نراهم اليوم مكسورين أمام اليمن وهم يرون القبة الحديدة فشلت في تحصين الصهاينة فكيف بهم أن يحموا البلدان المطبعة.

و ختم الحوثي قوله:"أيها الشعب اليمني كونوا يقضين متحركين متأهبين فالعدو إلى الآن يماطل في وقف العدوان ورفع الحصار عن اليمن".

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