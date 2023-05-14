غریب آبادي: أميركا ارتكبت جريمتين رئيستين ضد الشعب الإيراني

العالم - ايران

جاء ذلك في كلمته التي القاها أمام أول اجتماع عقدته اللجنة المركزية لاسبوع اعادة النظر والكشف عن انتهاكات حقوق الانسان التي قامت بها أميركا الذي عقد في المكتب المركزي لمجلس تنسيق الاعلام الاسلامي في طهران.

وأشار المسؤول الى تقديم ايران الاسلامية ۱۷ الف شهید في عمليات اغتيال تعرضوا لها، بينهم بطل العالم الاسلامي في مواجهة الارهاب الشهيد " الحاج قاسم سليماني " والمرافقين له الذين اغتالهم الأميركان المجرمون.

وشدد " غريب آبادي " على ضرورة اثارة هذا الموضوع في الاوساط العالمية وتشجيع الاسرة الدولية على اتخاذ موقف ازاء انتهاك أميركا لحقوق الشعوب، مؤكدا أن الجرائم التي ارتكبها الأميركان ضد الشعوب لامثيل لها في تاريخ البشرية.

وتابع المسؤول الايراني قائلا: الجدير بالاهتمام أن أميركا تتحمل مسؤولية الأعمال الارهابية التي يقوم بها كيان الاحتلال الصهيوني ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.

ودعا أمين لجنة حقوق الانسان التابعة للقضاء الايراني الى الجرائم التي ارتكبتها أميركا في كل من اميركا اللاتينية وسكان اميركا الاصليين وفيتنام، موضحا أن العدوان الاميركي على افغانستان والعراق والهجمات التي قامت بها طائراتها المسيرة لايمكن نسيانها أبدا، حيث أسفرت هذه الهجمات عن مقتل أكثر من ۳۰ الى ۴۰ الف شخص.

وأكد أن ايران الاسلامية وشعبها ونخبها يتحملون مسؤولية ازاء فضح جرائم اميركا في انتهاك حقوق الانسان.

وأشار الى المسؤولية الملقاة على عاتق مجلس الشورى الاسلامي ونوابه وقال: ان هذه المسؤولية أكثر ثقلا من الآخرين حيث عليهم أن يتحدثوا عن جرائم الاميركان ويصدروا البيانات والقرارات لإدانة هؤلاء المجرمين.