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عبداللهيان يستقبل المبعوث الاممي الخاص إلى سوريا

عبداللهيان يستقبل المبعوث الاممي الخاص إلى سوريا
الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣ - ١٠:٢٠ بتوقيت غرينتش

استقبل وزير الخارجية "حسين أمير عبداللهيان" اليوم الاحد المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا، "غير بيدرسون" في طهران.

العالم - ايران

والتقى أمير عبداللهيان بيدرسون الذي يزور ايران حاليا اليوم الأحد 24 أيار / مايو، في مبنى وزارة الخارجية في طهران حث بحث الجانبان اخر تطورات الاوضاع في سوريا.

وتأتي زيارة بيدرسون إلى طهران، فيما استضافت موسكو يوم الأربعاء 20 مايو الاجتماع الرباعي الأول لوزراء خارجية إيران وروسيا وسوريا وتركيا بشأن سوريا، وصدر بيان مشترك من الأطراف الأربعة في ضرورة احترام وحدة أراضي سوريا والتأكيد على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لهذا البلد ، ووضع خارطة طريق لتحسين العلاقات التركية السورية.

وفي شهر مارس الماضي أجرى كبير مستشاري وزير الخارجية للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي، محادثة هاتفية مع بيدرسون تم التأكيد فيها على ضرورة تسهيل إرسال المساعدات للشعب السوري بعد الزلزال الأخير.

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