اتفاق سوداني في جدة السعودية

العالم - هاشتاغ

ويعتبر هذا الاتفاق هو الأول بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ بداية النزاع في 15 أبريل/ نيسان الماضي، حيث أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أن التوقيع على الاتفاق المبدئي الأولي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في جدة يشكل خطوة أولى، ستتبعها خطوات أخرى.

وفي تركيا منافسة انتخابية محتدمة وتراشق للاتهامات هنا وهناك؛ حتى انها طالت الولايات المتحدة وروسيا على أنهما يتدخلان في شؤون تركيا الداخلية قبيل انتخاباتها الرئاسية والبرلمانية.

في فلسطين تمكنت فصائل المقاومة، على رأسها سرايا القدس، من قصف البلدات المحتلة المحاذية للقطاع وفي العمق المحتل، منها مستوطنات تقع بالقرب من محافظة بيت لحم ومدينة القدس و(تل ابيب) المحتلتين بعشرات الصواريخ.

في غزة شيعت جماهير فلسطينية غفيرة يوم الجمعة جثمان الشهيد عبد الحليم النجار في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. وارتقى الشهيد عبد الحليم النجار 22 عاماً جراء استمرار الغارات الإسرائيلية على شمال القطاع لليوم الرابع على التوالي. وندد المشاركون في الجنازة بجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة واستهدافها للمدنيين وممتلكاتهم.