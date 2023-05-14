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بينهم إمرأة..هجوم على قاعدة أمنية في باكستان يخلّف 13 قتيلا

بينهم إمرأة..هجوم على قاعدة أمنية في باكستان يخلّف 13 قتيلا
الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣ - ١١:٢٠ بتوقيت غرينتش

قُتل 13 شخصا في باكستان خلال اشتباكات جرت ليل السبت الأحد، بين قوات خاصة خلال هجوم على قاعدتها ومقاتلين مجهولين احتجزوا عائلات عدد من أفرادها، كما أعلن الجيش الأحد.

العالم-باكستان

وأشار الجيش الباكستاني إلى أن مسلحین "مجهزين تجهيزا جيدا" اقتحموا القاعدة الأمنية في بلدة مسلم باغ في إقليم بلوشستان (جنوب غرب) وأسروا ثلاث عائلات في مبنى سكني.

وقال المكتب الإعلامي في الجيش، إن الاشتباكات استمرت من مساء الجمعة إلى صباح السبت.

وأضاف المكتب الإعلامي، أن المهاجمين الستة قتلوا مع ستة من أفراد قوات الأمن الحكومية ومدني واحد. كما جرح ستة آخرون، بينهم امرأة.

ولم تعلن أي مجموعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، لكن حركات انفصالية بلوشية تخوض تمردا منذ عقود ضد الدولة في الإقليم، غالبا ما تستهدف قوات الأمن.

كما تنشط حركة طالبان الباكستانية في المنطقة.

وتم تشييع بعض القتلى في كويتا، عاصمة بلوشستان، السبت.

وفي اليوم نفسه، تبنى جيش تحرير بلوشستان الانفصالي هجوما على قوات الأمن تحرس فريق تنقيب عن النفط والغاز جنوبا، في منطقة قلات، في بلوشستان.

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