مسيرات ووقفات في اليمن دعما لمقاومة الشعب الفلسطيني

العالم – المشهد اليمني

المشاركون في الوقفات اشادوا بوحدة الموقف لفصائل المقاومة الفلسطينية وصمودها بكل شجاعة في وجه كيان العدو، وعبر الأهالي عن تأييدهم لخيار المقاومة متمنين لإخوانهم الفلسطينيين النصر والغلبة على الكيان الصهيوني.



ودعا المشاركون كل أبناء الأمة العربية والإسلامية إلى اتخاذ مواقف جادة وصادقة إزاء ما يتعرض له أبناء فلسطين من قبل العدو الصهيوني، ودعم المقاومة الفلسطينية بكل الوسائل.



هذا وقال عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي إن خروج اليمنيين المشرف يؤكد ثبات اليمن مع القضية الفلسطينية.



ما يطرح العديد من التساؤلات ابرزها حول معنى هذه المسيرات والوقفات المساندة للشعب الفلسطيني؟ ولماذا يخرج الشعب اليمني بهذا الشكل لمساندة الشعب الفسطيني؟ وماهي الرسائل التي يريد الشعب اليمني ايصالها للشعب الفلسطيني وكذلك لكيان الاحتلال؟ وما هو المطلوب اليوم من الشعوب العربية والاسلامية في اطار دعم المقاومة؟



واستعرض البرنامج تقريرا عن الوقفات الاحتجاجية في صنعاء والمواقف الرسمية والشعبية تجاه الجرائم الصهيونية.



كما يبحث البرنامج في معنى الزيارة التي قام بها عضو المجلس السياسي الاعلى وعدد من الشخصيات السياسية الى مكتب حركة الجهاد في صنعاء، وماذا عن الدور الاسرائيلي في العدوان على اليمن؟ كيف قراءة الهجوم الذي شنه السفير الفرنسي وكذلك السفير البريطاني ضد انصارالله؟ ما هي الاهداف والدلالات؟ ولماذا يظهر السفراء بهذه التصريحات وحل يحق لهم ذلك في اطار القانون الدبلوماسي؟



ضيوف البرنامج:



- الباحث والسياسي اليمني حمود الأهمومي من صنعاء

- الاعلامي اليمني طالب الحسني

التفاصيل في الفيديو المرفق ...