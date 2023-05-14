قائد الثورة: مازال الكتاب يحتل مكانة عالية ومرموقة + صور

العالم - إيران

وبعد توقف دام ثلاث سنوات بسبب تفشي جائحة كورونا، زار قائد الثورة الإسلامية كاليوم الأحد المعرض الدولي الرابع والثلاثين للكتاب في طهران بالتزامن مع اليوم الخامس من المعرض.

وتفقد سماحته الأقسام المختلفة وتحدّث مع الناشرين والناشطين في مجال الكتب والمطبوعات واطّلع على آخر أخبار دور النشر.

وفي حوار للإعلام بختام زيارته للمعرض صرّح قائد الثورة :"إن التطور الثقافي للبلاد يحتاج إلى الكتب والتي مازالت تحتل مكانة عالية ومرموقة على الرغم من اتساع الفضاء الافتراضي."

وأبدى قائد الثورة سروره بمشاركته في هذا المعرض لهذا العام، واعتبر معرض طهران السنوي الدولي للكتاب بأنه: تجمع عام ضخم يغلب عليه الجانب الثقافي، وهذا موضوع ممتع ومثير للغاية.

وأشار قائد الثورة الإسلامية إلى أنه بالرغم من أن عدد الكتب المطبوعة ليس مرتفعاً فهو منخفض نسبياً في بعض الحالات، لكن عدد الطبعات مرتفع، فقد تمت طباعة بعض الكتب 10 أو 15 أو 30 مرة.

وفي إشارة إلى أن جميع الأنشطة الفنية والإعلامية والثقافية مثل المسرح والسينما وحتى الرسم والأعمال السمعية والبصرية تحتاج إلى كتب، أكّد قائد الثورة على أن من ينتج عملاً إعلامياً وفنياً جيداً يجب أن يكون متميزا بالتعامل مع الكتب.

وتابع: بالرغم من أنني أنصح كل الناس وخاصة الشباب بقراءة الكتب، لكني اليوم أريد أن أؤكد أن من يعمل على صنع برامج للصحافة والتلفزيون والراديو ومن هم في العمل الفني مثل الفنون المسرحية، هم يحتاجون بشكل خاص إلى قراءة الكثير من الكتب، والمتوفرة في أيامنا هذه في جميع الموضوعات.

كما تطرق قائد الثورة إلى قضية ترجمة الكتب بحيث أكد على ترجمة الأعمال الأجنبية الا أنه اكّد على: ضرورة أن يتمتع المترجم بكفاءة عالية وأن يكون توجهه صحيحاً وغير مضلل وأن يكون متحدثاً أصلياً للغة التي نريد الترجمة إليها.