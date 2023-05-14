الاحتلال يكشف عن عدد صواريخ المقاومة التي دكت الارضي المحتلة

العالم - الاحتلال

وقال مصدر في جيش الاحتلال الإسرائيلي لوسائل إعلام عبرية، أن غزة أطلقت 1469 صاروخا تجاه المستوطنات في الاراضي المحتلة، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي قصف 422 هدفا في القطاع.

وقال إن الجيش في تحقيق أولي عقب اتفاق ايقاف اطلاق النار بين المقاومة الفلسطنية في غزة وبين كيان الاحتلال نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن فصائل المقاومة الفلسطينية أطلقت من غزة 1469 صاروخا وقذيفة هاون تجاه الاراضي المحتلة، اجتاز 1139 منها حدود القطاع.

وبحسب المصدر ذاته، فقد اعترضت منظومة "القبة الحديدية" 437 صاروخا، فيما اعترضت منظومة "مقلاع داود" صاروخين تم إطلاق أحدهما تجاه تل أبيب والآخر تجاه إحدى مستوطنات القدس المحتلة.

وهذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي منظومة "مقلاع داود" المخصصة لاعتراض تهديدات متقدمة تشمل صواريخ باليستية وكروز ومسيّرات وقطع جوية، في التصدي لصواريخ من غزة.

وقالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، إن صواريخ المقاومة الفلسطينية أسفرت عن مقتل شخصين لدى سقوط صاروخ بمنطقة مفتوحة بمستوطنة "شوكيدا" المحاذية للقطاع.

ونقلت الصحيفة عن بيان للإسعاف الإسرائيلية أنه تم علاج 77 مصابا في جميع أنحاء كيان الاحتلال الاسرائيلي، من بينهم 32 مصابًا جسديًا و45 مصابا بالهلع.