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صغار فلسطين لم ينسوا وکبارها لم يفقدوا الأمل بالعودة

الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣ - ١٢:٠٠ بتوقيت غرينتش

يحيي الفلسطينيون الذكرى الخامسة والسبعين للنكبة وقد ولد فيهم جيل أشد اصراراً على حقه في العودة. كاميرا العالم زارت مخيم الشاطئ والتقت بأطفاله الذين يؤمنون بأنّ العودة ليست مجرد حلم بل هي حقيقة سيعيشونها يوماً ما.

العالم - مراسلون

لم تنجح سنين الحصار وأسلحة العدوان في أن تمحو من ذاكرتهم ما غرسه الاجداد في عقولهم؛ إنهم أطفال فلسطين الذين ألقوا مقولة غولدامائر الصهيونية في بحر غزة عندما قالت بأن الكبار يموتون والصغار ينسون. فلا الصغار نسوا ولا الكبار فقدوا الأمل بالعودة.

قاتل جيل النكبة بالرصاص وتقاتل أجيال الألفية الثانية بالصاروخ. وما بين الجيلين أيام من النكبات والنكسات صنعت عزماً على حق العودة لا يلين. عزم يشبه تلك الأسلحة الفتاكة التي يقتل بها الاحتلال أطفال فلسطين.

انها ليست مجرد اسماء يحفظونها بل خارطة ارتسمت معالمها بأدق تفاصيلها في ذاكرتهم الصغيرة فكبرت معهم يوماً بعد يوم حتى يتحقق الحلمُ بالعودة.

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