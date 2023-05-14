تشكيل كتل برلمانية جديدة في تونس

العالم - تونس

وبحسب موقع "شمس أف أم" المحلي، أمس السبت، فإن تركيبة الكتل البرلمانية الجديدة جاءت كما يلي:

كتلة صوت الجمهورية تتألف من 25 عضوا في البرلمان وتترأسها آمال المؤدب.

كتلة لينتصر الشعب تتألف من 15 عضوا في البرلمان ويترأسها علي زغدود.

كتلة الأمانة والعمل تتألف من 20 عضوا في البرلمان ويترأسها فخري عبد الخالق.

كتلة الأحرار تتألف من 19 عضوا في البرلمان ويترأسها صابر المصمودي.

الكتلة الوطنية المستقلة تتألف من 21 عضوا في البرلمان ويترأسها عماد أولاد جبريل

كتلة الخط الوطني السيادي تتألف من 15 عضوا في البرلمان ويترأسها يوسف طرشون.