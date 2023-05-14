الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣
٠١:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

بثينة شعبان: إيران دولة صديقة وحليفة لسوريا

بثينة شعبان: إيران دولة صديقة وحليفة لسوريا
الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣ - ١٢:٥٧ بتوقيت غرينتش

أكدت المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية السورية بثينة شعبان أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية دولة صديقة وحليفة لسوريا.

العالم - إيران

وقالت بثينة شعبان خلال مؤتمر صحفي عقد السبت في دمشق حول المفاوضات الأخيرة بين سوريا وتركيا في إطار اللجنة الرباعية المكونة من إيران وسوريا وروسيا وتركيا على مستوى وزراء الخارجية في موسكو، إن دمشق أكدت على ضرورة مشاركة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذه المفاوضات لأنها تعتبر دولة صديقة وحليفة لنا.

وأكدت أن: الهدف هو خروج القوات التركية من الأراضي السورية لأن وجودها يعتبر احتلالا.

وفي جانب آخر من تصريحها، اعتبرت الاتفاق بين إيران والسعودية برعاية الصين مرحلة جديدة ليس فقط بالنسبة لطهران والرياض ولكن أيضا للمنطقة.

ووصفت الاتفاق منعطفا مهما وصرحت أن: أبناء دول المنطقة يمكنهم اتخاذ الخطى بعيدا عن إملاءات ومصالح الولايات المتحدة لتوثيق العلاقات والحوار فيما بينهم، وهذا ما كنا نتطلع إليه، لأننا جميعا متفقون في الرأي أن الاستعمار الغربي هو أساس المشاكل والمآسي والحروب.

واعتبرت الشكل القديم للاستعمار قد تغير، لكن شكله الجديد أخطر لأنه يسعى إلى إثارة الفتن الداخلية في الدول والفتنة بين دول الجوار.

روابط ذات صلة

موقع تشيكي يعلق على عودة سورية إلى الجامعة العربية واستئناف العلاقات الإيرانية السعودية

أمير عبداللهيان: اجتماع موسكو الرباعي كان خطوة إلى الأمام

وزير الدفاع الإيراني: مستعدون للتعاون في تطوير الصناعات الدفاعية السورية

البيان المشترك للاجتماع الرباعي لوزراء خارحية إيران وسوريا وروسيا وتركيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. الانتخابات الترکية.. نسبة مشارکة غيرمسبوقة في العاصمة

عمران خان يدعو مواليه إلى "تظاهرات جديدة" في باكستان

خاجي يجري مباحثات مع بيدرسون حول التطورات في سوريا

ممثل حزب الله في طهران: إيران القوية أولى المخاطر الجدية والمباشرة لكيان الاحتلال

تعاون صيني وسوري لتعزيز التعاون الصحي

منير شفيق: الكيان الصهيوني فقد تفوّقه العسكري الحاسم + فيديو