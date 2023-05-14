وفاة فنان سوري مرموق

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ووصل الممثل السوري محمد خرماشو إلى قلوب الكثير من الأشخاص، بعد نجاحه الملفت بتجسيد دور الثورجي "أبو حسن".



وذلك في الأجزاء الخمسة الأولى من العمل الشامي الشهير "باب الحارة"، والتي كان دفة إخراجها بيد المخرج الراحل بسام الملا.



وولد محمد خرماشو في اليوم الرابع عشر من شهر ٱب عام 1966، بمنطقة المزة بالعاصمة السورية دمشق.



انتسب إلى نقابة المهن التمثيلية عام 1985، حينها كان عمره واحد وعشرين عاماً فقط، ثم شارك بالعديد من المسلسلات مثل

هوى بحري، شام شريف – الخطوات الصعبة، الخوالي، أخوة التراب، نزار قباني، البركان – حد السيف، حمام القيشاني.



ولم يكن خرماشو مقربا من قلوب أفراد جمهوره الكبار فقط، وإنما من قلوب الأطفال أيضا، لا سيما أنه له نصيب وافر بالمشاركة في الأعمال المدبلجة.



إذ شارك الممثل في العديد من المسلسلات الكرتونية، منها: هزيم الرعد، سيف النار، سر المقنع، مغامرات في جزيرة مهجورة.



إضافة إليها: الفرقة الجوية، فرقة القوة، حكايات العم حكيم، مغامرات كاسبر، جوني كويست، ناروتو، فرقة العدالة، كلاسيك باباي.

اشتهر عربيا بدور الثائر الشجاع أبو حسن، الذي يدافع مع مجموعة من الشبان عن بلاده السورية ضد المحتل الفرنسي.



علقت في أذهان جمهوره واحدة من عباراته، والتي كان يكررها في العمل، وهي: “قولو الله يا رجال”.