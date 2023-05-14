خاجي يجري مباحثات مع بيدرسون حول التطورات في سوريا

العالم - إيران

و جرى في هذا اللقاء، بحث آخر المستجدات في سوريا، ولا سيما الاجتماع الرباعي لوزراء الخارجية بشأن تسوية الخلافات بين تركيا وسوريا، والعملية السياسية ومجالات التعاون المشترك بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والأمم المتحدة للمساعدة في حل المشاكل والقضايا الإنسانية في سوريا.

وأشار كبير مساعدي وزير الخارجية الإيرانية، في هذا اللقاء، إلى ضرورة محاربة الإرهاب واحترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، مرحبا بالتطورات الإيجابية في العلاقات بين الدول العربية ودمشق، واعتبرها في مصلحة الشعب السوري وأمن المنطقة.

من جهته استعرض الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، الذي يزور إيران في إطار المشاورات الإقليمية، تقريراً عن بعض الإجراءات والتحركات التي جرت حول سوريا، وقدم إيضاحات حول خطة خطوة مقابل خطوة.