تأكيد إيراني عماني على تنفيذ اتفاقيات الجمارك والاستثمارات

العالم - إيران

ودعا الوزيران خاندوزي والحبسي في اجتماع على هامش منتدى البنك الإسلامي للتنمية في مدينة جدة اليوم الأحد، إلى تشكيل لجنة فنية مشتركة ومركزية لتسريع وتيرة تنفيذ هذه الاتفاقيات.

الوزير الإيراني أعرب عن استعداد إيران بانجاز الاتفاقيات الثنائية، بعد ما تم إجراء مقدماتها الأولية معتبرا أن زيارة السلطان العماني المزمعة إلى طهران تشكل فرصة مواتية لتوقيع الاتفاقيات المذكورة.

من جانبه أكد الوزير العماني قرب زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى طهران، حيث سيرافقه كل من وزيري الاستثمارات والطاقة.

ونوه إلى أرضيات التعاون المشترك بمجال النفط والغاز وضرورة تبادل البلدين خبراتهما في الاستثمارات.