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قائد فيلق القدس بحرس الثورة الاسلامية العميد اسماعيل قااني : فصائل المقاومة واصلت استعداداتها وقوتها التي ارعبت العدو لمواجهته وتحقيق النصر

الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣ - ٠٢:٠٤ بتوقيت غرينتش

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