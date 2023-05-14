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الانتخابات التركية..

منعطف هام في تاريخ الديمقراطية في تركيا+ فيديو

الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣ - ٠٢:١٣ بتوقيت غرينتش

وسط أجواء من الترقب، بدأ المواطنون الأتراك اليوم بالتوجه إلى صناديق الاقتراع في كافة المحافظات التركية، للمشاركة في الانتخابات العامة المقررة.

العالم - مراسلون

وتقول احصائات هيئة الانتخابات أن عدد من يحق لهم الاقتراع تجاوز الـ64 مليونا في 87 دائرة انتخابية.

ووفقاً للهيئة العليا للانتخابات التركية، فإنها أنهت استعداداتها وأخذت كل التدابير اللازمة للحفاظ على سير عملية الاقتراع، مؤكدة أن هذه الانتخابات تشكل منعطفاً هاماً في تاريخ الديمقراطية التركية، كونها تشهد مشاركة أكبر الأحزاب السياسية في البلاد.

وقال جنجور تنرفاردي وهو محامي في حزب الشعب الجمهوري، قال لقناة العالم:"الانتخابات هذه المرة تعتبر أهم انتخابات في تاريخ تركيا الحديث من أجل عودة الحرية والديمقراطية".

وتمثلت الاستعدادات التي تم اتخاذها في كافة التدابير المتعلقة بتوزيع البطاقات الانتخابية في مركز الاقتراع، والاستعداد لمواجهة أي هجمات إلكترونية متوقعة أو انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي وغير ذلك.

أجواء من التوتر والقلق والترقب تبدو في مراكز الاقتراع المنتشرة في كل محافظات تركيا، فيما يعبر الاتراك عن توجهاتهم من خلال الصندوق الذي يختارون فيه المرشح الانسب لهم.

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