السلطة الفلسطينية تطالب الجنائية الدولية بمحاكمة "بن غفير"

العالم - فلسطين

واعتبرت السلطة الفلسطينية، في بيان صحفي، "هذه المواقف رخصة لقتل المواطنين الفلسطينيين، ودعوات لتصعيد عسكري غير مبرر، يعكس عقلية استعمارية توسعية لتكريس عمليات الضم التدريجي للضفة، ومحاولة كسر صمود الشعب الفلسطيني".

وأكدت أن "التصريحات العنصرية للمتطرف بن غفير هي دعوات لتعميق التطهير العرقي، وقتل أكبر عدد من المواطنين في الضفة، تحضيرا لاستبدالهم بالمستوطنين"، مطالبة "المجتمع الدولي بإعلان موقف صريح من هذا الوزير الفاشي بمقاطعته وملاحقته قضائيا".

وشددت السلطة على أن "مطالبة بن غفير بتوسيع دائرة الاغتيالات توضح أنها ليست جزءا من سياسية الحق في الدفاع عن النفس كما يدعون، إنما هي لتروع المواطنين الفلسطينيين نحو الخنوع والقنوط والاستسلام من جهة، ومن أجل بث الخراب والدمار والفوضى حتى يتمكن الجانب الاسرائيلي من استعمال كل إمكانياته العسكرية وتفوقه في كل مجالات الحرب، لإدخالها ضمن قدراته في العدوان على شعبنا".

يأتي ذلك بعدما طالب بن عفير، معقبا على اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية في غزة كيان الاحتلال الاسرائيلي، مساء أمس السبت، بأن "تكون العملية القادمة في الضفة الغربية".