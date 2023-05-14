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صفارات الانذار تدوي في غلاف غزة والاحتلال يقصف مرصدين للمقاومة

صفارات الانذار تدوي في غلاف غزة والاحتلال يقصف مرصدين للمقاومة
الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٨ بتوقيت غرينتش

قالت مراسلة قناة العالم الاخبارية في غزة إن صاروخا أنطلق باتجاه غلاف غزة نتيجة خلل فني، فيما قصف الاحتلال مرصدين للمقاومة في قطاع غزة.

العالم - فلسطين

وأضافت نقلا عن مصدر بالغرفة المشتركة للمقاومة، أن الصاروخ انطلق من غزة نتيجة خلل فني والمقاومة تؤكد التزامها بوقف إطلاق النار.

مع ذلك، اشارت الى أن كيان الاحتلال الاسرائيلي قصف مرصدين للمقاومة شمال بيت لاهيا وشرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وبحسب ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أن صاروخا واحدا على الأقل سقط بمنطقة مفتوحة في غلاف غزة أطلق من قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن"متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذارات في غلاف غزة، تم رصد إطلاق صاروخ واحد من غزة باتجاه الغلاف وسقط في منطقة مفتوحة دون اعتراض".

هذا وأعلنت مصر السبت، عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار بين الاحتلال والفصائل الفلسطينية، بعد خمسة أيام من العدوان الذي بدأه الاحتلال فجر الثلاثاء الماضي (9 مايو/ أيار) باغتيال غادر ومتزامن بحق ثلاثة من قادة “سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، باستهداف شققهم مع عائلاتهم.

وأسفر العدوان الذي أطلق عليه الاحتلال اسم “السهم الواقي”، عن استشهاد 33 فلسطينيا بينهم 6 أطفال و4 سيدات، و6 من قادة “سرايا القدس”، وإصابة 190 آخرين بجراح مختلفة، بحسب إحصائية وزارة الصحة الفلسطينية.

وشرعت فصائل المقاومة بردها ضمن معركة أسمتها “ثأر الأحرار” بعد 36 ساعة من بدء العدوان حتى الدقيقة الأخيرة التي سبقت وقف إطلاق النار، بقصف مستوطنات غلاف غزة ومدن الاحتلال، برشقاتٍ صاروخية كبيرة ومتتالية، وصلت مداها إلى القدس، وتل أبيب.

وأسفرت صواريخ المقاومة في مجملها عن مقتل مستوطن وإصابة العشرات بجروح متفاوتة وحالات هلع أو سقوط أثناء الهروب من الصواريخ إلى الملاجئ.

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