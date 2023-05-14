إيران الرابعة عالميا في إنتاج العلوم الخاصة بعلوم وتقنية الماء

العالم - إيران

وفي معرض إشارته إلى الإنجازات العلمية التي حققتها إيران حيث ارتقت مرتبتين قياسا بعام 2021 لتبلغ المركز الرابع بهذا المجال، أكد همت أن المعطيات الجديدة التي نشرتها مؤسسة رنكينغ سايماغو المستلهمة من معطيات إسكوبوس، تظهر أن إيران تبوأت المرتبة الرابعة في مجالWater Science and Technology في عام 2022.

وقد تقدمت إيران على 53 بلدا في هذا المجال خلال الأعوام الـ25 الماضية، حيث اجتازت كلا من بريطانيا وألمانيا وكندا وفرنسا وروسيا واليابان وهولندا والسويد وسويسرا والنرويج والكثير من الدول الأخرى في هذا الخصوص.

وأشار المسؤول إلى أهمية معطيات إسكوبوس في نظام تقييم المجال العلمي في العالم، وقال: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية صعدت في العام 2021 إلى المرتبة الـ6 في العالم، وصعدت في العام 2022 إلى المرحلة الـ4 إذ يعتبر ذلك فخرا كبيرا لإيران الإسلامية.

وتابع قائلا: إن دخول إيران إلى هذه المرتبة بين 5 دول متفوقة في العالم في هذا الخصوص، إنما يظهر النمو العلمي الذي حققته إيران في هذا المجال ووجود الإرادة القوية لدى الأساتذة والطلبة التقنيين لتقدم وتطور البلاد.

وشدد على أن إيران تتبوأ في الوقت الحاضر مكانة علمية متفوقة أو جيدة في العالم وقال: نظرا للظروف الموجودة والتطور الذي تشهده إيران في مجال إنتاج العلم وتطوير التقنية، يمكن القول إننا تجاوزنا مرحلة "نحن قادرون" وصعد علماؤنا وطلبتنا وأساتذتنا إلى القمة وهم في أفضل الظروف.