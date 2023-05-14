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الجيش السوداني يتهم الدعم السريع بانتهاك حق مدنيين مسيحيين في أم درمان

الجيش السوداني يتهم الدعم السريع بانتهاك حق مدنيين مسيحيين في أم درمان
الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣ - ٠٥:١٠ بتوقيت غرينتش

أفادت القوات المسلحة السودانية باستمرار قوات الدعم السريع انتهاك الأعراف والقوانين الدولية في السودان.

العالم - السودان

وأوضحت القوات المسلحة في بيانها، أن قوات الدعم السريع استهدفت مصلين مسيحيين كانوا متواجدين في كنيسة المسالمة بأم درمان، وأطلقت عليهم النار..

وأضافت القوات المسلحة في بيانها، أن هذه الواقعة امتداد لانتهاكات قوات الدعم السريع المستمرة، وتعتبرها انتهاكا صارخا لكافة الأعراف الراسخة والقوانين الدولية وتحديدا القانون الإنساني الدولي وفقا للبروتوكول الأول من المادة 53، والبروتوكول الثاني من المادة 16، والقواعد (38-41) للأعيان الثقافية وأماكن العبادة.

وتجدر الإشارة إلى أنه منذ بدء الصراع المسلح في السودان بتاريخ 15 أبريل الماضي، ولا تتوقف قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي، والجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، عن تبادل الاتهامات بانتهاك حقوق المدنيين، وتجاوز القوانين الدولية في مناطق النزاعات المسلحة، بالرغم من توقيع الطرفين "إعلان مبادئ" بمدينة جدة السعودية.

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