"البرهان" يجمد جميع حسابات "الدعم السريع" في الداخل وخارج السودان

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كما قرر البرهان منع صرف أي استحقاقات أو ميزانيات للدعم السريع.

وقد أفادت مصادر صحفية، في وقت سابق اليوم، أن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، أعفي محافظ البنك المركزي السوداني، محمد الفاتح زين العابدين، من منصبه.

وأضافت وسائل الإعلام، أن البرهان أعلن تعيين الصديق علي أحمد محافظا جديدا للبنك المركزي السوداني.

ويشهد السودان مواجهات عنيفة منذ منتصف الشهر الماضى بين الجيش السودانى بقيادة رئيس مجلس السيادة السودانى، عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع المتمردة بقيادة محمد حمدان دقلو، أسفر عنها مقتل مئات الأشخاص وإصابة الآلاف.