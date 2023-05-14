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خلال اجتماع مجلس الوزراء؛

رئيسي يوجه وزيري الخارجية والطاقة بمتابعة حصة إيران من نهر هيرمند

رئيسي يوجه وزيري الخارجية والطاقة بمتابعة حصة إيران من نهر هيرمند
الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٧ بتوقيت غرينتش

وجه الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي، كلا من وزيري الخارجية والطاقة، أن يتابعا بشكل خاص ملف حصة إيران من نهر هيرمند الحدودي المشترك مع أفغانستان.

العالم - إيران

جاء ذلك في اجتماع الحكومة الإيرانية الذي عقد اليوم الأحد برعاية الرئيس رئيسي.

وعلى صعيد آخر، نوه الرئيس الإيراني بانتصارات المقاومة الفلسطينية في غزة، مؤكدا أنها: فرضت حالة وقف النار على الكيان الصهيوني، ورغم الأحداث المحزنة التي أدت لاستشهاد أعزائنا في القطاع لكن تيار المقاومة في فلسطين أظهر من خلال صموده بوجه الكيان الصهيوني، أنه يأخذ بزمام المبادرة وكلمة الفصل.

كما تطرق إلى محاولات الأعداء الرامية لبث اليأس والإحباط داخل المجتمع الإيراني، وأوعز إلى رئيس منظمة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية باتخاذ ما يلزم لفضح هذا المخطط والعمل على تبيين جهود المسؤولين وقرارات الحكومة بهدف تعزيز الأمل بين المواطنين أكثر فأكثر.

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خلال اجتماع مجلس الوزراء؛ رئيسي يوجه وزيري الخارجية والطاقة بمتابعة حصة إيران من نهر هيرمند