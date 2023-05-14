مسيرة 'ثأر الأحرار' في صنعاء تتضامن مع غزة

العالم - مراسلون

شهدت العاصمة اليمنية صنعاء، مسيرة ثأر الأحرار الحاشدة، بحضور لافت لقيادة الدولة التي كانت في مقدمة الصفوف، تضامنا مع الشعب الفلسطيني المظلوم ومباركة لفصائل المقاومة ردها البطولي ضد العدوان الإسرائيلي، وكذا التأكيد على موقف الشعب اليمني بكافة مكوناته السياسية والاجتماعية، الداعم دوما للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وقال ممثل حركة الجهاد الاسلامي في اليمن، أحمد عبدالرحمن بركة خلال كلمة له في المسيرة:"أراد الاحتلال الصهيوني ان يحدث شرخاً مابين المقاومة ومابين الشعب الفلسطيني فجاء الرد باحتدام الشعب الفلسطيني بكل أطياف المقاومة".

وقال عضو مجلس الشوری اليمني عبدالرحمن مكرم لقناة العالم: "يخرج شعبنا اليمني تضامناً مع الشعب الفلسطيني المسلم في وقت صمت العالم كله عما يحدث للشعب الفلسطيني من قتل وتشريد وتدمير".

ورفع المتظاهرون خلال المسيرات التضامنية في صعدة وحجة والحديدة وتعز وغيرها من المحافظات اليمنية، الأعلام الفلسطينية ولافتات التأييد للفلسطينيين، كما هتفوا ضد الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين في غزة، مطالبين المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حاسمة وعاجلة ضد الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة.

وقال وكيل محافظة الحديدة أحمد البشري في كلمة له خلال المسيرة: "نقف في هذا اليوم واياكم لنؤكد علی نقاط عدة: أولها تضامننا مع الشعب الفلسطيني العظيم في محنته ومساندتنا لأبناء الشعب الفلسطيني العظيم ومساندتنا للمقاومة الفلسطينية الباسلة التي حقق الله سبحانه وتعالی علی أيديها نصراً كبيراً في معركة ثأر الاحرار".

وتأتي هذه المسيرة، التي نظمت في مختلف الساحات لمساندة الكفاح الفلسطيني، ودعوة للأمتين العربية والإسلامية إلى توحيد الكلمة ورص الصفوف، لاستعادة المقدسات المنهوبة وردع الصهاينة.

بنفوس مؤمنة مملوءة بالغضب والعنفوان احتشد أبناء الساحل الغربي من كل حدب وصوب لمختلف الساحات للمشاركة في المسيرات الجماهيرية الحاشدة دعماً ونصرة لشعب فلسطين ومقاومته الباسلة.