شاهد.. هكذا احتفلت جنين بانتصار المقاومة في غزة

العالم - مراسلون

هكذا احتفل المقاومون في مخيم جنين بعد انتصار المقاومة في غزة رغم اغتيال الاحتلال لقادتهم في حركة الجهاد الإسلامي.

وقال أحد اعضاء مقاومو كتيبة جنين لمراسلة قناة العالم الاخبارية: "نحن بداخلنا غصة على فقدان قادة عظماء الذين اغتالتهم قوات الاحتلال، ولكننا احتفلنا لان حركة الجهاد الاسلامي اوقفوا جيشا كاملا وانهم مهما فعلوا انهم فشلوا، وإن الاحتلال يظن اغتيال قادتنا سوف ينهي حركتنا فهو يتوهم حركة الجهاد عمد بدماء الشهداء وانه سوف يستمر بالمقاومة والجهاد حتى تحرير فلسطين من هذا الاحتلال".

انجاز عسكري وهمي حققته حكومة نتنياهو بدعوى قضائها على قادة المقاومة في غزة ليهدأ المقاومون في الضفة الغربية.

ايقاعات على طرفي نقيض تنتمي لها موازنات سياسية وعسكرية مختلفة، فمنظومة الاحتلال الإسرائيلي التي اغتالت اطفالا ونساء في غزة بدعوى القضاء على قادة الجهاد الإسلامي، المقاوموسرايا القدس يؤكدون بأنهم مستمرون رغم الاغتيالات في غزة والضفة الغربية.

من قطاع غزة جنوبا إلى مخيم جنين شمالا، بوصلة المقاومة موحدة على اختلاف الأدوات وتوحيد المعطيات، ومعركة ثأر الأحرار ممتدة حتى تحرير فلسطين.

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