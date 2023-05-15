برامج التجسس واختراق الخصوصية – الجزء الثاني

العالم – نوافذ

وقال ضيف الحلقة رئيس جمعية المعلوماتيين المحترفين ربيع بعلبكي أن جميع الاجهزة الالكترونية الخاصة بالتواصل تعتبر اجهزة تجسس للجهات التي تريد أن تتجسس على الشخص المستهدف.

وأضاف أن المبدأ الاخلاقي هو الحاكم الاول بعملية المعلومات الشخصية لدى الانسان الذي لديه القدرة على اختراق اجهزة الكترونية معينة.

من جهته قال رئيس شعبة المعلوماتية في قوى الامن الداخلي اللبناني سابقا العميد المتقاعد حسين زعروري أن اجهزة النقال حتى لو كانت مغلقة فهي فعالة للتجسس وتستطيع الجهات التي ترغب بالتجسس على معرفة مكان صاحب الجهاز. مشيرا الى أن الاجهزة القديمة ايضا خاضعة لهكذا اختراق.

بدوره قال الخبير في الثقافة والاعلام الجديد باقر كركي ان العالم الجديد لا يحده حد مشيرا الى أن جهات التجسس تستطيع أن تستخدم اجهزة واسطة لاختراق اجهزة معينة وأكد أن أساليب الاختراق تتطور يوميا كما تتطور أساليب الحماية وأشار الى أن من يقوم بالحماية يهمه أن يستثمر في الاختراق والعكس.

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