الإثنين ١٥ مايو ٢٠٢٣
٠٤:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

برامج التجسس واختراق الخصوصية – الجزء الأول

الإثنين ١٥ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:١٣ بتوقيت غرينتش

هي منظومة مراقبة وتعقب متكاملة.. تقنية هجوم متطورة ومتعقدة وفعالة في اختراق الاجهزة.

العالم – نوافذ

يصعب على المستهدف اكتشافها أو منعها.. فما دام الكومبيوتر أو الهاتف النقال متصلا بالانترنت فهذا يعني انك مفتوح على العالم.

اجهزة تجسس الكترونية متطورة تمكن من مراقبة الاشخاص من أجل الكشف عن نواياهم، انتهاك للخصوصية وفقدان أمان، فكيف السبيل لتفادي برمجيات التجسس والمراقبة ولا سيما الصهيونية منها التي تستخدمها سلاحا للتجسس على حياتنا.

برنامج "نوافذ" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت بتقديم الاعلامية الزميلة حنان ضيا تطرق الى برامج التجسس التي غزت العالم لاختراق خصوصيات مستخدمي الاجهزة الاكترونية.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق...

روابط ذات صلة

هاشتاغ.. واشنطن زبونة برنامج بيغاسوس التجسسي

وول ستريت جورنال تنفي تهمة "التجسس" الموجهة إلى مراسلها في روسيا

الأمم المتحدة والمكسيك في مرمى التجسس الأميركي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الإحتلال يعتقل أسيرا محررا بمخيم طولكرم وشابا فلسطينيا من سعير

تركيا..النتائج النهائية بعد فرز جميع الأصوات..جولة ثانية من الانتخابات في 28 مايو

لبنان.. المعارضة مُربكة رئاسيا.. وترقّب لما بعد القمة العربية في جدة

أطباء السودان تعلن مقتل 280 شخصا في اشتباكات مدينة الجنينة

ما تأثير التهديدات الأمريكية على مشاركة الدول العربية في إعمار سوريا؟

استشهاد شاب وإصابة آخر برصاص الاحتلال في مخيم عسكر شرقي نابلس 