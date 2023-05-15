برامج التجسس واختراق الخصوصية – الجزء الأول

العالم – نوافذ

يصعب على المستهدف اكتشافها أو منعها.. فما دام الكومبيوتر أو الهاتف النقال متصلا بالانترنت فهذا يعني انك مفتوح على العالم.

اجهزة تجسس الكترونية متطورة تمكن من مراقبة الاشخاص من أجل الكشف عن نواياهم، انتهاك للخصوصية وفقدان أمان، فكيف السبيل لتفادي برمجيات التجسس والمراقبة ولا سيما الصهيونية منها التي تستخدمها سلاحا للتجسس على حياتنا.

برنامج "نوافذ" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت بتقديم الاعلامية الزميلة حنان ضيا تطرق الى برامج التجسس التي غزت العالم لاختراق خصوصيات مستخدمي الاجهزة الاكترونية.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق...