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الإحتلال يعتقل أسيرا محررا بمخيم طولكرم وشابا فلسطينيا من سعير

الإحتلال يعتقل أسيرا محررا بمخيم طولكرم وشابا فلسطينيا من سعير
الإثنين ١٥ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٤ بتوقيت غرينتش

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، أسيرا محررا من مخيم طولكرم، كما  اعتقلت شابا من بلدة سعير شمال شرق الخليل.

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، نقلا عن مصادر وصفتها بالـ"محلية"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المحرر مهراج إبراهيم شحادة (47 عاما)، بعد مداهمة منزله وتخريب محتوياته.

وأضافت المصادر أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم في ساعات الصباح الأولى، وسط إطلاق كثيف للأعيرة النارية والقنابل الصوتية، وداهمت عددا من منازل المواطنين، ونشرت قناصتها على أسطحها.

يشار إلى أن المحرر شحادة اعتُقل في 29 نيسان/ أبريل 2001 بعد إصابته برصاصة في الرئة في حينه، وحُكم عليه بالسجن 30 عاما خُفّضت إلى 15.

من جهة اخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، شابا من بلدة سعير شمال شرق الخليل، حيث أفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب سامي رائد جرادات (18 عاما) من بلدة سعير، بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته.

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الإحتلال يعتقل أسيرا محررا بمخيم طولكرم وشابا فلسطينيا من سعير

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