الشيخ قاسم: أثبت  الشعب الفلسطيني المقاوم مجددا جدارته بالنصر والتحرير

العالم_لبنان

وغرد اليوم الاثنين عبر حسابه على تويتر نجحت مقاومة الجهاد الإسلامي ووحدة الفصائل الفلسطينية في المواجهة بتثبيت معادلة الردع، مصحوبة بعلو مقام الشهداء وعطاءات أبناء فلسطين والقدس، مضيفا سيكون لفشل نتنياهو الأثر الكبير على مستقبله السياسي وعلى الكيان الموقت المحتل.

وقال الشيخ قاسم ان المقاومة في فلسطين والمنطقة تراكم إنجازاتها الاستراتيجية في مواجهة الاستكبار الأميركي والكيان الموقت.

وختم بالقول، لنتعال في لبنان إلى مستوى اتجاه المنطقة نحو التفاهم والاستقرار، فلا نتخلف عن الركب، ولنستثمر في الحوار والتفاهم لانتخاب الرئيس.