بدء أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي الوزاري العربي التحضيري لأعمال القمة العربية في جدة

العالم - سوريا

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل قال في كلمته: نشكر الجزائر على جهودها المبذولة خلال رئاستها السابقة للقمة العربية ونهنئ السعودية على استضافتها للدورة الحالية للقمة متمنين لها كل التوفيق والنجاح.

وأكد الخليل أنه “في ظل الظروف الاستثنائية الناتجة عن المتغيرات الدولية التي يمر بها العالم وضمنه الدول العربية غدا موضوع تحقيق الأمن الغذائي حاجة أساسية وملحة ما يتطلب تعزيز العمل العربي المشترك في هذا المجال”.

ودعا الخليل الدول العربية إلى المشاركة في الاستثمار بسورية في ظل وجود فرص واعدة وقوانين جديدة جاذبة للاستثمار، مؤكداً أن “سورية جاهزة للتباحث في سبل التنمية المشتركة الثنائية ومتعددة الأطراف بما يحقق الفائدة لشعوبنا العربية”.

بدوره رحب السفير الجزائري بالقاهرة والمندوب الدائم لدى الجامعة العربية حميد شبيرة في بداية الاجتماع بالوفد السوري، قائلاً: نهنئ سورية باستئناف نشاطها في اجتماعات مؤسسات الجامعة العربية.

كما رحب وزير المالية السعودي محمد الجدعان في كلمته خلال الاجتماع بعودة سورية إلى الجامعة… ونتطلع إلى العمل المشترك بما يخدم مصلحة شعوبنا.

وقال الجدعان: حريصون على دعم مسيرة العمل العربي المشترك وتنفيذ القرارات التي ستصدر عن القمة وستنعكس إيجاباً على بلداننا وشعوبنا.

من جانبه أعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي في كلمته عن ترحيبه بعودة سورية إلى الجامعة وبمشاركة وفدها في الاجتماع وقال: ستقوم الأمانة العامة بالتنسيق معه وإطلاعه على جميع مستجدات العمل العربي المشترك.

وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري قال: نؤكد دعمنا الكامل لجهود العمل العربي المشترك بما يصب في تنمية التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية ونتطلع لتحقيق نقلة نوعية في ذلك.

في السياق، قال وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي: نرحب باستئناف مشاركة سورية في اجتماعات الجامعة العربية.. أهلاً وسهلاً بكم، مناشداً دول الجامعة بمواصلة تقديم الدعم للشعب الفلسطيني المتمسك بأرضه وحقوقه الوطنية المشروعة.

ويبحث المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي حسب بيانات الجامعة العربية سبل تعزيز العمل العربي المشترك لتحقيق التنمية المستدامة، وغيرها من المواضيع الاجتماعية والاقتصادية التي تهم الدول العربية.

ويضم الوفد السوري رانيا أحمد معاونة الوزير للشؤون الدولية وأنس البقاعي مدير العلاقات الدولية ورياض عباس مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية وباسل سكوتي المندوب الدائم لدى الجامعة العربية وإحسان الرمان من مكتب وزير الخارجية مسؤول الملف الاقتصادي.

وكانت بدأت أمس أعمال اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري لأعمال القمة العربية، حيث دعت معاونة وزير الاقتصاد رانيا أحمد في كلمة سورية خلال الافتتاح إلى اتخاذ قرار يتيح زيادة عدد الدول الممثلة في إدارة الشركات المشتركة والمؤسسات المالية العربية، بما يسهم في منح متوسطي وصغار المساهمين فرصة المشاركة في صنع القرارات ولتشجيع هذه الشركات على تأسيس مشاريع لها في سورية.