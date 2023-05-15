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مراسل العالم: مصادر عبرية تعلن سقوط إصابتين وصفت حالتهما بالخطيرة في تحطم طائرة إسرائيلية في الجليل الأعلى

الإثنين ١٥ مايو ٢٠٢٣ - ١٢:١٠ بتوقيت غرينتش

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