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رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا: الرئيس اردوغان حصل على 49.51% وكيليجدار اوغلو على 44.88% من الاصوات

الإثنين ١٥ مايو ٢٠٢٣ - ١٢:١١ بتوقيت غرينتش

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