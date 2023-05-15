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مراسل العالم: إذاعة جيش الاحتلال تعلن مقتل أحد المستوطنين واصابة اخر في حادث تحطم الطائرة الخفيفة في الجليل الاعلى

الإثنين ١٥ مايو ٢٠٢٣ - ١٢:١١ بتوقيت غرينتش

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