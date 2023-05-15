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وزير الطرق الايراني يعلن استعداد طهران لتصدير خدمات هندسة السكك الحديدية

وزير الطرق الايراني يعلن استعداد طهران لتصدير خدمات هندسة السكك الحديدية
الإثنين ١٥ مايو ٢٠٢٣ - ١٢:٤٨ بتوقيت غرينتش

اعلن وزير الطرق واعمار المدن الايراني مهرداد بذرباش استعداد ايران لتصدير الخدمات الفنية والهندسية ومشاركة الشركات الإيرانية في تنفيذ مشاريع السكك الحديدية لدول المنطقة.

العالم - ايران

وقال بذرباش في كلمته اليوم الاثنين في مؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية 2023 في أبو ظبي: تتمتع جمهورية إيران الإسلامية بخبرة ومعرفة عالية في مجال تصميم وتنفيذ مشاريع السكك الحديدية وقطاع الأسطول السككي وعلامات الاتصال ، والتي يمكن أن تكون حالات تعاون يتم فيها تصدير الخدمات الفنية والهندسية ومشاركة الشركات الإيرانية في تنفيذ مشاريع السكك الحديدية في دول المنطقة.

وأشار إلى أنه يتم تنفيذ مشاريع كبرى في مختلف مجالات النقل بالسكك الحديدية في إيران لاستكمال سلسلة النقل ، وقال: إن توسيع التواصل مع الجيران هو أحد البرامج ذات الأولوية لحكومة جمهورية إيران الإسلامية ، بحيث تم إبرام اتفاقيات جيدة خلال هذا الشهر مع شركات السكك الحديدية في دول اخرى، والتي يجب أن تنظر إليها دول المنطقة كفرصة استراتيجية.

وقال بذرباش: في الآونة الأخيرة ، اتخذت العلاقات بين إيران والسعودية شكلاً جديدًا يَعِد بأن يكون جزءًا من تطوير التبادلات في المستقبل.

يتبع...

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