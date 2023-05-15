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شاهد.. تركيا تستعد لعرس انتخابي جديد

الإثنين ١٥ مايو ٢٠٢٣ - ١٢:٢٨ بتوقيت غرينتش

لأول مرة منذ مئة عام تستعد تركيا لجولة انتخابات رئاسية ثانية بعد منافسة انتخابية حامية شهدت تقدم الرئيس رجب طيب إردوغان على منافسه المعارض كمال كيليتشدار أوغلو لكنه اخفق بفارق طفيف في الحصول على أكثر من 50 بالمئة من الاصوات، النسبة المطلوبة لحسم السباق الرئاسي.

العالم - خاص بالعالم

وفيما شهدت الانتخابات إقبالاً كثيفًا على التصويت وصل الى ما يقارب الثمانية والثمانين بالمئة من اعداد الناخبين، فاز اردوغان بأكثر من تسعة واربعين بالمئة من الاصوات بينما حصل كيليتشدار أوغلو على اكثر من خمسة واربعين بالمئة في حين احتل المرشح سنان اوغان المرتبة الثالثة بحصوله على نحو خمسة بالمئة من الاصوات.

أردوغان اعلن جاهزيته لخوض الجولة الثانية المقررة في الـ28 من هذا الشهر واعلن أمام حشد كبير من مؤيديه تقدمه بفارق كبير على منافسه وبفوز حزبه الحاكم بغالبية واضحة في البرلمان.

وقال أردوغان: "نعلم بأننا متفوقون في هذه الانتخابات. نسبة المشاركة لا مثيل لها في العالم وهي الأكبر في تاريخنا السياسي. بغض النظر عن الأرقام فإن الفائز في هذه الانتخابات هو بلدنا وشعبنا".

وفيما سادت أجواء انهزامية في مقر حزب المعارضة وسط اعتراضه في البداية على نتائج فرز الأصوات وادعى أنه في الصدارة، تعهد زعيمها كليتشدار أوغلو بالفوز على اردوغان في جولة الاعادة.

وقال كليشدار: "إذا كان قرار الشعب إجراء جولة ثانية، سوف نفوز بها حتما. اردوغان لم يحقق النتائج التي كان يرغبها في الانتخابات كما أن أصوات حزب العدالة والتنمية تراجعت".

وينظر الى الانتخابات في تركيا على أنها استفتاء على الزعيم الأطول حكما لتركيا التي نمت في عهده لتصبح قوة عسكرية وجيوسياسية ذات ثقل تلعب أدوارا مهمة في المنطقة والعالم.

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