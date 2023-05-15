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معرض "إينوتيكس".. توزيع جوائز مسابقة كنز الدولية

الإثنين ١٥ مايو ٢٠٢٣ - ٠١:٤٠ بتوقيت غرينتش

أقامت مؤسسة المصطفى الحفل الختامي لمسابقة كنز العلمية بدورتها الثالثة، بالتزامن مع اليوم الأخير من معرض إينوتيكس الثاني عشر، وبمشاركة عدد كبير من العلماء الشباب من مختلف اصقاع العالم. 

العالم - مراسلون

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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