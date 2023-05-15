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مؤسسة الشهداء بالعراق تتخذ اجراءات تخص تفجير الكرادة ومجزرة سبايكر وسجن بادوش

مؤسسة الشهداء بالعراق تتخذ اجراءات تخص تفجير الكرادة ومجزرة سبايكر وسجن بادوش
الإثنين ١٥ مايو ٢٠٢٣ - ٠٢:٣١ بتوقيت غرينتش

أعلنت مؤسسة الشهداء في العراق، اليوم الاثنين، إغلاق ملف ضحايا تفجير الكرادة وسط العاصمة بغداد، فيما حددت موعد افتتاح مواقع جديدة من المقابر لضحايا سجن بادوش وإكمال مطابقة رفات ضحايا سبايكر.

العالم - العراق

ونقلت وكالة الانباء العراقية (واع) الرسمية عن مدير عام دائرة المقابر الجماعية في مؤسسة الشهداء، ضياء كريم: إن "دور مؤسسة الشهداء لا يختصر على فتح المقابر وتنقيبها فقط، وإنما يشمل البحث والتحري، لذلك تم فتح مقبرة سجن بادوش على شكل مراحل، كما وصلنا إلى مواقع جديدة سيتم العمل عليها وفتحها"، مؤكداً أن "أعداد المقابر كثيرة جداً، والعمل مستمر في البحث والتحري عنها".

وأشار إلى، أنه "في حال توفر الموازنة الكاملة، يمكن خلال أسابيع إكمال الوجبة الثانية من فتح مواقع جديدة من مقابر نزلاء سجن بادوش بشكل سريع".

وبخصوص ضحايا مجمع الليث في منطقة الكرادة ببغداد، أوضح كريم، أنه "تمّت مطابقة 170 حالة منها 7 حالات لم يتم التعرف عليها، وتم دفنهم في مقبرة خاصة في النجف الأشرف، وإغلاق الملف".

وعن ضحايا سبايكر، لفت إلى، أنه "تم استخراج 1237 حالة وتم مطابقة 1091 حالة منها، إضافة إلى الحالات الـ 20 الأخيرة المطابقة وبالتالي وصل عدد الحالات المطابقة إلى 1111 حالة، وبقيت 126 حالة يتم العمل عليها"، منوهاً بأن "هناك بعض المطابقات، وهي تعتمد على الموازنة لإنجازها".

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مؤسسة الشهداء بالعراق تتخذ اجراءات تخص تفجير الكرادة ومجزرة سبايكر وسجن بادوش

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