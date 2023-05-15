الاتحاد الأوروبي يعين ممثلا خاصا بالدول الخليجية لأول مرة

العالم- اوروبا

وقال مجلس الاتحاد الأوروبي، في بيان ان مهمة المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي تتمثل في تطوير شراكة أقوى وأكثر شمولاً واستراتيجية مع الدول الخليجية من خلال مساعدة الممثل السامي في تنفيذ السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي والجوانب الأمنية وفقًا للبيان المشترك بشأن الشراكة الاستراتيجية مع هذه الدول في 18 مايو 2022 ونتائج مجلس الاتحاد الأوروبي في 20 يونيو 2022".

وفي وقت سابق، أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عن رغبتهم في تسريع إعداد اتفاقية التجارة الحرة مع مجلس التعاون الخليجي.

يتوقع الاتحاد الأوروبي أيضا أن تصبح الدول الخليجية موردين موثوقين للطاقة في الاتحاد الأوروبي في المستقبل.

ويضم مجلس التعاون الخليجي ست دول عربية هي: البحرين وقطر والكويت والإمارات وعمان والمملكة العربية السعودية.

يشار إلى أن دي مايو شغل منصب وزير الخارجية الإيطالي في الفترة من 2019 إلى 2022، وفي يونيو/حزيران 2022، أعلن دي مايو أنه قرر ترك حزب حركة النجوم الخمسة بسبب خلافات مع قيادة الحزب بشأن أزمة أوكرانيا.