الإثنين ١٥ مايو ٢٠٢٣
٠٦:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

في ذكرى النكبة الفلسطينية..

مسن فلسطيني لـ"أنت المراسل": قناة العالم منبر للناس العاديين +فيديو

الإثنين ١٥ مايو ٢٠٢٣ - ٠٥:٤١ بتوقيت غرينتش

شاركنا مسن فلسطيني من قطاع غزة عبر فقرة "أنت المراسل" ببرنامج "هاشتاغ" مشاعر حبه لقناة العالم الاخبارية، وقال أن مهما طال الزمان أو قصر فلسطين ستبقى للفلسطينيين.

العالم - أنت المراسل

النكبة الفلسطينية بما تحمل معها من قصص مأساوية ورغم كل محاولات كيان الاحتلال لإخماد لهيبها في قلوب الفلسطينيين عبر كافة السبل المتطرفة والوحشية الا أنها تأبى الاندثار.

يسعدنا في قناة العالم الاخبارية أن نستقبل مشاركاتكم وفعالياتكم أو أي أحداث مهمة لکم وإرسالها لنا لنشرها عبر برنامجكم "هاشتاغ" وكذلك عبر موقع القناة، مع حفظ كافة الحقوق الخاصة بكم.

نحن بانتظار الفيديوهات والصور التي ترسلونها لبرنامج هاشتاغ من اي مكان كنتم.

نلفت عنايتكم للنقاط التالية عند إرسال المواد:

1. أن تكون المادة المصورة خاصة بكم.

2. أن يكون التصوير بجودة قابلة للنشر وأن يكون الهاتف المحمول عند التصوير بشكل أفقي.

3. أن توافق على حقنا بنشرها مع ذكر المصدر.

4. ذكر المعلومات المطلوبة أثناء التصوير مع ذكر الزمان والمكان.

يرجى ذكر رقم الهاتف في حال الحاجة للاستفسار أكثر حول مشاركتكم.

إرسال مقطع الفيديو مع ذكر جملة "أرسل مقطع الفيديو هذا لزاوية "أنت المراسل في قناة العالم الإخبارية" يجعل خبرك أكمل.

يمكنكم إرسال مشاركاتكم عبر:

البريد الإلكتروني:

alalamhashtaga@gmail.com

أو عبر تويتر:

alalamhashtag@

رقم الواتساب، والتلغرام:

00989301119562

صفحة الإنستغرام:

alalamhashtaga

يمكنك مشاهدة الفقرة عبر صفحاتنا المذكورة أعلاه وكذلك عبر رابط الفقرة على التلغرام:

https://t.me/alalamhashtag

ننتظر مشاركاتكم بفارغ الصبر لتكونوا أنتم صانعي الحدث.

روابط ذات صلة

في ذكرى النكبة.. هذا ما قاله متابعونا من اليمن لاخوانهم في فلسطين +فيديو

"أنت المراسل".. مسن فلسطيني يروي قصة تهجيره من أرضه عام 1948

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رغم استمرار المفاوضات.. شاهد.. تجدد الإشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع

شاهد بالفيديو.. مؤتمر إحياء ذكرى النكبة الفلسطينية في إيران تحت هذا العنوان..

شاهد.. قراءة في أهمية العلاقات الإيرانية السعودية

شاهد بالفيديو.. عبر 75 عاما.. هكذا حافظ الفلسطينون على وثائق مليكة أراضيهم

بانوراما: الانتخابات التركية..جولة ثانية لتقرير مصير منصب الرئاسة والسودان.. عودة الاشتباكات بالرغم من توقيع اعلان جدة

الموارد المائية العراقية: التدفقات من تركيا انحسرت مجددا والصيف سيكون صعبا