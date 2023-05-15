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مؤتمر إحياء ذكرى النكبة الفلسطينية في إيران تحت هذا العنوان..

الإثنين ١٥ مايو ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٠ بتوقيت غرينتش

احتضنت العاصمة الإيرانية طهران في ذكرى النكبة مؤتمر 'من عار النكبة الى عصر المقاومة' في 'المتحف الوطني للثورة الإسلامية والدفاع المقدس' بمشاركة شخصيات سياسية وعسكرية ونشطاء المجتمع المدني منهم الناشطون في مجال العمل الفلسطيني في إيران.

العالم - مراسلون

من عار النكبة الى عصر المقاومة هو عنوان ندوة اقيمت في العاصمة الايرانية طهران احياء لذكرى النكبة حضرها ممثلون عن المقاومة الفلسطينية واللبنانية الذين اعتبروا ان تاريخ الشرف وبداية حرية الحركة الفلسطينية تم تحديدهما بعد انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية.

قول الإمام الخميني بأن "اسرائيل" غدة سرطانية لابد ان تزول قول في غاية الاهمية، جاءت الهزيمة الأولى للكيان الصهيوني وما يسمى بالجيش الذي لا يقهر بعد ثمانيةعشر18 عاما من المقاومة بدعم من الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

إن ذكرى النكبة تحل هذا العام في ظروف حساسة تمر بها القضية الفلسطينية، خاصة وأن الشعب الفلسطيني خرج مرفوع الرأس رغم الألم، والمقاومة موحدة رغم مساعي الاحتلال للتفرقة.

اشاد المؤتمرون بمقاومة الشعب الفلسظيني ووصفوها بالبطلة حيث ان اليوم ينتشر أكثر من خمسة وخمسين55 بالمائة من جيش الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية، لكنهم عاجزون عن فعل أي شيء ضد ارادة الشعب الفلسطيني.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

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