مؤتمر إحياء ذكرى النكبة الفلسطينية في إيران تحت هذا العنوان..

العالم - مراسلون

من عار النكبة الى عصر المقاومة هو عنوان ندوة اقيمت في العاصمة الايرانية طهران احياء لذكرى النكبة حضرها ممثلون عن المقاومة الفلسطينية واللبنانية الذين اعتبروا ان تاريخ الشرف وبداية حرية الحركة الفلسطينية تم تحديدهما بعد انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية.

قول الإمام الخميني بأن "اسرائيل" غدة سرطانية لابد ان تزول قول في غاية الاهمية، جاءت الهزيمة الأولى للكيان الصهيوني وما يسمى بالجيش الذي لا يقهر بعد ثمانيةعشر18 عاما من المقاومة بدعم من الجمهورية الإسلامية الإيرانية.



إن ذكرى النكبة تحل هذا العام في ظروف حساسة تمر بها القضية الفلسطينية، خاصة وأن الشعب الفلسطيني خرج مرفوع الرأس رغم الألم، والمقاومة موحدة رغم مساعي الاحتلال للتفرقة.



اشاد المؤتمرون بمقاومة الشعب الفلسظيني ووصفوها بالبطلة حيث ان اليوم ينتشر أكثر من خمسة وخمسين55 بالمائة من جيش الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية، لكنهم عاجزون عن فعل أي شيء ضد ارادة الشعب الفلسطيني.

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