رئيس المحكمة العليا في ايران يزور روسيا

العالم - ايران

وكان في استقبال حجة الإسلام والمسلمين سيد أحمد مرتضوي مقدم لدى وصوله إلى مطار شيرميتوفا الدولي في موسكو، سفير جمهورية إيران الإسلامية لدى روسيا كاظم جلالي.

وسيعقد رئيس المحكمة العليا للبلاد اجتماعات منفصلة مع رئيس ومدير عام دائرة المحكمة العليا وكذلك المدعي العام لروسيا الاتحادية يوم الثلاثاء 26 مايو.

وسيلتقي مرتضوي مقدم أيضا برئيس مجلس الدوما الروسي ووزير العدل ورئيس محكمة التحكيم في موسكو يوم الأربعاء 27 مايو.

ومن المقرر عقد اجتماعات منفصلة مع رئيس المحكمة الدستورية ورئيس محكمة الاستئناف الثالثة لروسيا يوم الخميس من قبل رئيس المحكمة العليا في سان بطرسبرج.

وفي ختام زيارته لروسيا ، يغادر حجة الاسلام مرتضوي مقدم ، الجمعة ، موسكو عائداً إلى طهران.

المحكمة العليا هي أعلى سلطة قضائية في دستور الجمهورية الإسلامية. وتنص المادة 161 من الدستور على أن المحكمة العليا تتولى مراقبة التنفيذ الصحيح للقوانين في المحاكم وترسيخاً لوحدة الإجراءات القضائية والاضطلاع بالمسؤوليات المنوطة بها بموجب القانون بناء على المعايير التي يحددها رئيس القضاء.