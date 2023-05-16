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شاهد.. سيناريو الانتخابات التركية بعد الذهاب الى الجولة ثانية

الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٧ بتوقيت غرينتش

رسميا تأجل  حسم الانتخابات الرئاسية في تركيا الى الـ28 من الشهر الحالي بعد  الانتهاء من فرز جميع الاصوات وعدم تمكن اي من المرشحين للوصول الى  50٪ ويزيد من الاصوات، ومع حصول مرشح الرئاسة سنان اوغان على 5٪ من الاصوات فإن فرصه في تلقي عروض التحالف من التحالف الحاكم والمعارضة تبقى سارية وبقوة للحصول على دعم انصاره في جولة الاعادة.

العالم - مراسلون

في التفاصيل.. الهيئة العليا للانتخابات أعلنت حصول الرئيس رجب طيب اردوغان على 49.5٪ فيما كمال كليشدار اوغلو على 44.89% واحالت الحسم الى الجولة الثانية.

ساعات من القلق والترقب عاشتها تركيا خلال فرز الاصوات، ساعات حملت مفاجئات معاكسة لاستطلاعات الرأي ابرزها خسارة الرئيس اردوغان المدن الرئيسية انقرة واسطنبول وأزمير، وحصوله على أعلى الاصوات في مناطق الزلزال، كذلك نتيجة الانتخابات البرلمانية والتي حسمها التحالف الحاكم لصالحه.

وقال رئيس هيئة الانتخابات التركية أحمد ينار: "بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات داخل البلاد 88.92%، في حين بلغت 52.69% خارج البلاد. وحصل المرشح السيد رجب طيب أردوغان حصل على 49.51% من الأصوات، في حين حصل السيد كليجدار أوغلو على 44.88%".

وقال المحلل السياسي التركي رمضان اويتان: "عاشت تركيا ساعات صعبة كانت المنافسة شديدة بين مرشح التحالف الحاكم ومرشح المعارضة ، احتجنا اللحظة الاخيرة لنعرف ماهو مصير صناديق الاقتراع الآن الحميع ينتظر جولة الاعادة وماهو شكل التحالفات سيكون".

جولة اعادة للانتخابات اذا تنتظرها تركيا في الثامن والعشرين من الشهر الحالي بين مرشح التحالف الحاكم رجب طيب اردوغان ومرشح المعارضة كمال كليشدار اوغلو، هذه المرة ستحسم النتيجة لكن حساباتها ستكون اكثر تعقيداً.

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