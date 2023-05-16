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شاهد.. هكذا أحيا الشعب التونسي ذكرى النكبة الفلسطينية

الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ - ٠٣:١٧ بتوقيت غرينتش

في تونس أحيت جامعة منوبة بالاشتراك مع سفارة فلسطين والاتحاد الجهوي للشغل الذكرى الـ75 للنكبة عبر ندوة حوارية وفعاليات تدشين ساحة فلسطين بفضاء كلية الآداب والعلوم والانسانيات.

العالم - مراسلون

في التفاصيل.. 75 عاما مرت على أحداث عام 1948 في فلسطين دون تنسى الأجيال تفاصيلها، جامعة منوبة احيت تفاصيل الذكرى ، ذكرى النكبة بالاشتراك مع سفارة فلسطين والاتحاد الجهوي للشغل وبحضور شخصيات أكاديمية وسفراء، حيث اقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخامس عشر من ماي يوما رسميا لاحياء هذه الذكرى.

فعاليات أحياء ذكرى النكبة ترافقت مع تدشين ساحة فلسطين بفضاء كلية الآداب والعلوم والانسانيات ، نصب تذكاري بمثابة الخارطة التاريخية لفلسطين وجداريات لرموز فلسطينية بينها شهيدة الصحافة شيرين ابو عاقلة.. هنا صدحت حناجر الأطفال بأن فلسطين حرة وان الاحتلال زائل لا محالة.

تضمن أحياء ذكرى النكبة غراسة شجرة زيتون باسم فلسطين رمزا للتمسك بالحق الفلسطيني في الأرض المقدسة ورفضا لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.

القضية الفلسطينية لا تأبى النسيان مهما حاول المحتل.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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