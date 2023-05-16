وزير الخارجية السوري من "جدة" :هناك الكثير من التحديات التي تعترض العرب

العالم - سوريا

وقال المقداد: "هذه فرصة جديدة لنقول لكل اشقائنا العرب بأننا لا نتتطلع الى الماضي بل الى المستقبل، وهنالك الكثير من التحديات يجب أن نناقشها، في مسئلة الصراع العربي الصهيوني، التحديات الكونية، في مسألة المناخ، وهي قضايا تحتاج منا ساعات وساعات لكي نبذل كل جهد ممكن، من أجل أن نحشد قوانا كدول عربية، من لكي نكون سويا في مواجهة هذه التحديات الدولية".

ووصل وزير الخارجية السوري، "فيصل المقداد" على رأس وفد رسمي إلى السعودية، قبيل انعقاد القمة العربية في مدينة جدة المقررة يوم الجمعة المقبل.



وكان في استقبال الوفد السوري في مطار جدة، الوزير المفوض من وزارة الخارجية السعودية مازن بن حمد الحملي، والسفير سلمان المطيري من إدارة المراسم.

وتأتي زيارة المقداد بعد أن وجه الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز دعوة رسمية للرئيس السوري بشار الأسد للمشاركة في القمة.

وشارك الأثنين وفد سوري برئاسة وزير الاقتصاد محمد سامر الخليل في اجتماع تحضيري يسبق القمة العربية المقررة الجمعة في جدة السعودية.



وتعد مشاركة وزير الاقتصاد السوري أول مشاركة لبلاده في اجتماعات جامعة الدول العربية بعد قرار تعليق عضويتها قبل أكثر من أحد عشر عاما وقررت جامعة الدول العربية في سبعة أيار/مايو استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعاتها والأسبوع الماضي أعلنت السعودية وسوريا استئناف عمل بعثتيهما الدبلوماسيتين.