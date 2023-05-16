أخطاء شائعة في التنفس اليومي تهدد صحة الرئتين

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إلا أنه يمكن لتعلم التنفس الصحيح أن يحسن صحة الجهاز التنفسي ويقلل من المشاكل المحتملة. يقوم الإنسان بمتوسط 16-20 حركة تنفسية في الدقيقة، ولكن يختلف هذا العدد بين الأعمار المختلفة.”

تتكون عملية التنفس من قسمين رئيسيين: التنفس الخارجي والتنفس الداخلي. التنفس الخارجي يشير إلى عملية تبادل الغازات بين الدم والهواء الموجود في الرئتين، حيث يتم تجديد الهواء بواسطة الشهيق والزفير. بينما التنفس الداخلي يشير إلى عملية تبادل الغازات بين الدم وأنسجة الجسم، حيث يتم نقل الأكسجين من الدم إلى الخلايا للمساعدة في عملية التأكسد للمواد العضوية، ويتم نقل ثاني أكسيد الكربون من الخلايا إلى الدم لإخراجه من الجسم عند التنفس الخارجي.

وهنا نذكر بعض الأخطاء الشائعة في عملية التنفس التي ينبغي تجنبها للحفاظ على صحة الرئتين، وتشمل:

1- التنفس الضحل: عندما يكون التنفس ضحلًا، فإن الرئة لا تتلقى كمية كافية من الأكسجين، مما يؤثر على وظيفتها بشكل سلبي. ولتجنب هذه المشاكل، ينبغي ممارسة التنفس البطني العميق الذي يملأ البطن بالهواء.

2- التنفس السريع: عندما يكون التنفس سريعًا جدًا، فإن الرئتين لا تتمكنان من تبادل الغازات بشكل صحيح ،وهو ما يمكن أن يتسبب في ظهور الدوار والخدر وحتى تفاقم نوبات الهلع. ولذلك ينبغي التركيز على التنفس العميق والبطيء لتجنب فرط التنفس والحفاظ على توازن صحي للأكسجين وثاني أكسيد الكربون في الجسم.

3- التدخين: يؤدي التدخين إلى تلف الأنسجة الرئوية، وزيادة خطر الإصابة بالأمراض الرئوية.

4- عدم ممارسة التمارين الرياضية: يجب تجنب حبس التنفس، خاصة عند ممارسة الرياضة، حيث يمكن أن يؤدي إلى نقص الأكسجين في الرئتين وزيادة خطر الإرهاق والدوخة والإغماء. ينبغي الزفير ببطء خلال أصعب جزء من التمرين أو النشاط البدني. وسيساعد الزفير البطيء في الحفاظ على تدفق الأكسجين بشكل ثابت إلى الرئتين والعضلات، مما يتيح ممارسة التمارين الرياضية بشكل أفضل وتجنب الإصابة.

5- التعرض للتلوث الهوائي: يمكن أن يؤدي التعرض المستمر للتلوث الهوائي إلى زيادة خطر الإصابة بالأمراض الرئوية وتلف الرئتين.

6- الجلوس لفترات طويلة دون الحركة: يمكن أن يؤدي إلى تصلب العضلات التنفسية وتضييق الشعب الهوائية، مما يؤثر على وظيفة الرئتين.

7- التنفس الفموي: التنفس الفموي يمكن أن يؤدي إلى استنشاق هواء جاف وغير مرطب، مما يمكن أن يسبب تهيج الحلق وجفاف الفم وزيادة خطر الإصابة بالعدوى الجهاز التنفسي.